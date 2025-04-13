Петропавловск-Камчатский тряхнуло на четыре балла

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«Подземный толчок зарегистрирован в 21:45 по местному времени в акватории Тихого океана. Глубина – 59 км, удаление – 68 км юго-восточнее краевого центра», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что землетрясение ощущалось в отдельных районах Петропавловск-Камчатского, Елизовского района, Вилючинского городского округа силой до четырех баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано утром 13 апреля на востоке Таджикистана. По предварительным данным, частично разрушены 17 жилых домов и одна школа в Раштском районе. Позднее стало известно о гибели из-за землетрясение трехлетнего ребенка в одном из сел Раштского района. Малыш оказался под завалом обрушившейся стены жилого дома и погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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