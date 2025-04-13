В результате землетрясения на востоке Таджикистана разрушены 17 домов

По предварительным данным, из-за землетрясения на востоке Таджикистане частично разрушены 17 жилых домов и одна школа. Об этом сообщил Центр управления кризисными ситуациями Комитета по ЧС и гражданской обороне при правительстве республики.

Повреждены строения на территории четырех сел Раштского района, жертв нет, уточнили в ведомстве. В пострадавшем районе работает комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В то же время, как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), разрушений и повреждений на российских военных объектах после землетрясения нет, дежурные силы несут службу в штатном режиме. Напомним, в Таджикистане дислоцируется 201-я военная база России. Подразделения ВС РФ располагаются в Душанбе и Бохтаре.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр утром в воскресенье зафиксировал землетрясение магнитудой 6,1 на территории Таджикистана. Толчки зарегистрированы в 167 км к юго-востоку от города Худжанд и в Раштском районе. Очаг залегал на глубине 16 километров. В Душанбе сила подземных толчков составила 3 балла.

Землетрясение интенсивностью 2-3 балла ощущалось на территории Узбекистана и на юге Казахстана. В Ташкенте сила толчков составила два балла.

Душанбе, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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