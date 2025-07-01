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Вторник, 1 июля 2025, 16:04 мск

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В Таджикистане россиянин разбился на параплане

Фото: FreePik

В Таджикистане гражданин России погиб в результате падения параплана. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

«Обнаружено тело гражданина Российской Федерации в труднопроходимой территории в одной из горных местностей Варзобского района и передано родственникам и соответствующим органам», – говорится в сообщении.

Россиянин прибыл в горный район Таджикистана, чтобы путешествовать. Установлено, что причиной трагедии стала техническая неполадка в оборудовании, которое принадлежало туристу.

Душанбе, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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