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Пятница, 3 мая 2024, 16:17 мск

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Нагнетание будет пресекаться: Путин и Рахмон обсудили миграционные проблемы

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Попытки искусственного нагнетания ситуации вокруг мигрантов из Таджикистана в России будут пресекаться. Об этом было заявлено сегодня в ходе телефонных переговоров президентов РФ и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона.

Как сообщила пресс-служба Кремля, главы государств в деловом и конструктивном ключе обменялись мнениями по некоторым актуальным двусторонним темам, включая сотрудничество в борьбе с террористической угрозой, а также в миграционной сфере.

«В этом контексте условлено о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств. Выражена также уверенность, что активизировавшиеся в последнее время попытки определённых сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг приезжающих в Россию трудовых мигрантов, в том числе из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран», – отметили в Кремле.

Напомним, ранее МИД Таджикистана рекомендовал гражданам своей страны воздержаться от поездок в Россию в связи с ужесточением проверок прибывающих в Россию иностранцев. При этом ведомство выразило протест, что российская сторона допускает массовые нарушения прав мигрантов из Таджикистана.

Глава МИД России Сергей Лавров объяснял ситуацию временными мерами, направленными на обеспечение безопасности после теракта в «Крокус сити холле», исполнителями и пособниками которого стали в основном граждане Таджикистана.

Напомним, террористы атаковали концертный зал «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске 22 марта. Они открыли стрельбу по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли более 140 человек и еще около 500 – получили ранения. По делу о нападении на концертный зал проходят 12 человек. Все они – четверо непосредственных исполнителей теракта и их пособники – арестованы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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