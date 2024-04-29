Таджикистан официально выразил протест о массовых нарушениях прав своих граждан в России

Сегодня послу России в Таджикистане Семену Григорьеву вручена нота МИД республики с «констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчёркнуто негативного отношения к гражданам Таджикистана на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод».

«В ноте отмечается, что такого рода действия применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана, что в корне несовместимо с духом и традициями таджикско-российских отношений», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Накануне МИД Таджикистана заявлял о сложной обстановке с гражданами своей страны в московских аэропортах. «По состоянию на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан Международного аэропорта Внуково российской столицы без обеспечения надлежащих санитарных условий находятся 954 граждан Таджикистана. Среди застрявших граждан есть студенты-таджикистанцы, проходящие обучение на территории России за счет образовательных квот Правительства Российской Федерации», – отмечал МИД, подчеркивая, что из общего количества застрявших в аэропорту «Внуково» граждан Таджикистана после многочасового ожидания на территорию России допущены 322 человек.

«При этом, по имеющейся информации, российские власти намерены внести 306 человек в так называемый «список выдворяемых». Непосредственное количество уже выдворенных составило 27 человек. Подобные ограничительные меры применяются исключительно в отношении граждан Таджикистана», – заявило внешнеполитическое ведомство, обращая внимание, что «сложная ситуация наблюдается также в аэропортах Жуковский, Домодедово и Шереметьево российской столицы, где в зонах содержания граждан без надлежащих условий находятся десятки таджикистанцев».

Днем ранее – в субботу, 27 апреля, МИД Таджикистана «срочно» рекомендовал гражданам своей страны воздержаться от поездок в Россию.

Напомним, большинство участников и пособников теракта в «Крокус сити холле», в результате которого погибли более 140 человек и еще около 500 – получили ранения, являются гражданами Таджикистана.

Душанбе, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube