Лавров объяснил таджикскому министру усиление проверок иностранцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 30 апреля, созвонился с коллегой из Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, таджикистанской стороне даны «дополнительные подробные разъяснения» о более тщательных проверках прибывающих в Россию иностранцев.

Эти меры по профилактике терроризма связаны с терактом в «Крокус сити холле», отметили на Смоленской площади. «Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», – говорится в сообщении.

В МИД РФ также заявили, что «стороны были едины во мнении о необходимости бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнерства и союзничества, сохранению и укреплению их позитивной динамики».

Накануне МИД Таджикистана вручил ноту российскому послу Семену Григорьеву с «констатацией серьезной озабоченности массовыми случаями проявления подчеркнуто негативного отношения к гражданам Таджикистана на территории РФ, а также повсеместного нарушения их прав и свобод».

26 апреля в МИД Таджикистана заявили о проблемах при въезде граждан страны на территорию России. На следующий день внешнеполитическое ведомство Таджикистана рекомендовало гражданам своей страны воздержаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости.

Террористы атаковали концертный зал «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске 22 марта. Они открыли стрельбу по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли более 140 человек и еще около 500 – получили ранения. По делу о нападении на концертный зал проходят 12 человек. Все они – четверо непосредственных исполнителей теракта и их пособники – арестованы. Большинство фигурантов дела о теракта в «Крокусе» являются гражданами Таджикистана.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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