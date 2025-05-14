Таджикистан отменил уголовную ответственность за лайки в соцсетях

В Таджикистане отменили уголовную ответственность граждан за лайки к постам в социальных сетях. Соответствующий закон подписал глава государства Эмомали Рахмон.

«Закон «О внесении дополнений в Уголовный Кодекс Таджикистана», подписанный сегодня президентом Рахмоном, отменяет уголовную ответственность «за размещение лайка или иного знака в соцсетях»», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

По данным генпрокуратуры республики, уголовное наказание за лайки и эмодзи в соцсетях получили не менее 500 человек, в том числе представители средств массовой информации.

В декабре 2024 года Эмомали Рахмон в ходе ежегодного послания парламенту раскритиковал эту статью уголовного кодекса.

Душанбе, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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