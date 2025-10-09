российское информационное агентство 18+

Россия и Таджикистан заключили новое соглашение о сотрудничестве

Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписали новое соглашение об углублении сотрудничества.

Как заявил глава Таджикистана, переговоры с российским лидером были содержательными и конструктивными. Москва и Душанбе заинтересованы в наращивании товарооборота, привлечении инвестиций, создании совместных предприятий.

Владимир Путин сообщил, что обсудил с Рахмоном с глазу на глаз чувствительные моменты.

Кроме того, в присутствии двух президентов состоялся обмен 15 подписанными документами.

8 октября президент РФ прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолета.

Душанбе, Зоя Осколкова

