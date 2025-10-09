Россия и Таджикистан заключили новое соглашение о сотрудничестве

Президент России Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписали новое соглашение об углублении сотрудничества.
Как заявил глава Таджикистана, переговоры с российским лидером были содержательными и конструктивными. Москва и Душанбе заинтересованы в наращивании товарооборота, привлечении инвестиций, создании совместных предприятий.
Владимир Путин сообщил, что обсудил с Рахмоном с глазу на глаз чувствительные моменты.
Кроме того, в присутствии двух президентов состоялся обмен 15 подписанными документами.
8 октября президент РФ прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Рахмон лично встретил российского президента у трапа самолета.
Душанбе, Зоя Осколкова
