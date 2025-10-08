Путин прибыл в Таджикистан

Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Душанбе для участия во втором саммите «Центральная Азия – Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. У трапа самолета российского лидера встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По прибытию Путин принял участие церемонии возложения венка к памятнику основателю первого таджикского государства Исмоилу Сомони.

Предполагается, что в ходе визита, который продлится до 10 октября, Путин также проведет личные переговоры с лидерами ряда государств, в том числе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

