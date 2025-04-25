Пепловое облако от вулкана Безымянный зависло над столицей Камчатки

Облако пепла от вулкана Безымянный в пятницу появилось в небе над Петропавловском-Камчатским. Об этом сообщается в телеграм-канале Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

«Пепловое облако от извержения вулкана Безымянный над Петропавловском-Камчатским на высоте 3-5км над уровнем моря», – сказано в сообщении. Вулканологи не исключили возможность пеплопада в столице Камчатки. На данный момент сообщений о выпадении пепла непосредственно в городе пока не поступало.

Напомним, мощное эксплозивное извержение Безымянного началось утром 24 апреля. Высота пеплового столба достигла 11 км над уровнем моря. Пепел от вулкана накрыл три поселка.

Безымянный (высота 2882 м) – один из самых активных вулканов мира. Он находится вблизи самого высокого действующего вулкана Евразии Ключевского, в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 340 км от Петропавловска-Камчатского.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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