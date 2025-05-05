Двое полицейских пропали без вести в Приморье

В Приморском крае пропали двое сотрудников правоохранительных органов. Они ушли на рыбалку и перестали выходить на связь.

Как сообщает телеграм-канал «Shot», 38-летний подполковник Василий Чугунков, занимавший пост замначальника по ЗАТО Фокино, и 32-летний капитан Максим Поздняков отправились на рыбалку в село Сергеевка Партизанского района 30 апреля.

Мужчины должны были вернуться домой 3 мая, но перестали выходить на связь. Проводится поисково-спасательная операция.

Ранее в Забайкальском крае пропали трое пожарных, которые тушили возгорание в лесу. Позже были найдены их тела. По факту гибли людей возбуждено уголовное дело.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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