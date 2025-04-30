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Среда, 30 апреля 2025, 11:55 мск

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В Забайкалье пропали трое тушивших огонь в лесу пожарных

В Забайкальском крае перестали выходить на связь трое пожарных, которые тушили возгорание в лесу. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, трое сотрудников пожарной службы участвовали в тушении лесных пожаров в Тунгокоченском муниципальном округе. Они покинули место дислокации в лесном массиве и перестали выходить на связь.

«По факту безвестного исчезновения пожарных следственным управлением СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

В начале апреля в Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Жителям запретили ходить и выезжать в лес. 23 апреля в регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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