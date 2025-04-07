В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Об этом заявил губернатор Александр Осипов.

«Сегодня в лесах Забайкальского края введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, этот режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с лесными пожарами и эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах.

Осипов напомнил, что практически все природные пожары с начала года случились по вине человека.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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