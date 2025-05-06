Студента из Приморья задержали по подозрению в работе на разведку Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Приморском крае студента по подозрению в сборе информации о транспортной инфраструктуре региона и органах правопорядка для Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена). Фигурант заключен под стражу. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Приморья.

По данным краевого управления ФСБ, «задержанный осознанно действовал с целью обогащения и по заданию представителя ГУР Министерства обороны Украины собирал и передавал сведения о критической транспортной инфраструктуре региона и объектах органов правопорядка».

Арестованный является студентом одного из учебных заведений Приморского края. Отмечается, что он держал связь с украинским куратором через мессенджер в социальной сети. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Напомним, в конце апреля стало известно о задержании другого жителя Приморского края, работавшего на украинскую разведку. Мужчина собирал данные о военных объектах на территории региона. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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