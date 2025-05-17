Вулкан Шивелуч выбросил столбы пепла на высоту свыше 8 километров

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч. Об этом сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
За день вулкан дважды выбросил столбы пепла на высоту 8 и 8,5 километров над уровнем моря. В первом случае пепловое облако протянулось на 200 километров на северо-восток от вулкана, во втором – на 35 километров на северо-северо-восток.
Объявлена авиационная опасность для местных и международных авиаперевозок.
В ноябре прошлого года несколько поселков на Камчатке засыпало пеплом от вулкана Шивелуч. Занятия в детских садах и школах были приостановлены, власти также отменили проведение массовых мероприятий.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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