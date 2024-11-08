Усть-Камчатск засыпало пеплом от Шивелуча

Пепловое облако от вулкана Шивелуч дошло до поселка Усть-Камчатск и осыпалось на улицы. Власти закрыли школы и детские сады, массовые мероприятия перенесены, сообщила администрация поселка.

Пепловое облако двигалось между посёлками Усть-Камчатск и Ключи, но основная масса пепла выпала на Усть-Камчатск. Жители поделились в местных пабликах кадрами с серыми от пепла улицами и зданиями, чьи покрытые снегом крыши по цвету сливаются с землей.

«Принято решение приостановить работу детских садов, средней школы № 2. Занятия в учреждениях дополнительного образования отменены. Все учреждения и организации муниципалитета функционируют в штатном режиме», – говорится в сообщении администрации поселка.

Местные власти также перенесли «Ночь искусств» и отменили Открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд на Кубок Главы Усть-Камчатского района, назначенный на 9 ноября.

Извержение вулкана Шивелуч произошло вечером 7 ноября. Высота пеплового выброса составила около 15 000 м над уровнем моря. Жители поселка Ключи видели молнии на склонах вулкана и слышали громкий гул и грохот. Извержение Шивелуча продолжается, сообщил Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Усть-Камчатск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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