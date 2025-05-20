В Приморье нашли тела пропавших сапбордистов

В Приморском крае обнаружили тела сапбордистов, которые пропали в воскресенье. Об этом сообщили в организации «ПримПоиск», занимающейся поиском людей в условиях ЧС.
Мужчина и женщина ушли кататься на сапборде в Амурском заливе и перестали выходить на связь. В последний раз спортсменов видели в районе Второй речки во Владивостоке. К поиску пропавших привлекли 16 человек и семь единиц техники.
Тело женщины обнаружили спустя сутки на берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района. Сегодня нашли погибшего мужчину.
Причины трагедии устанавливаются.
Владивосток, Зоя Осколкова
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