В Приморье нашли тела пропавших сапбордистов

В Приморском крае обнаружили тела сапбордистов, которые пропали в воскресенье. Об этом сообщили в организации «ПримПоиск», занимающейся поиском людей в условиях ЧС.

Мужчина и женщина ушли кататься на сапборде в Амурском заливе и перестали выходить на связь. В последний раз спортсменов видели в районе Второй речки во Владивостоке. К поиску пропавших привлекли 16 человек и семь единиц техники.

Тело женщины обнаружили спустя сутки на берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района. Сегодня нашли погибшего мужчину.

Причины трагедии устанавливаются.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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