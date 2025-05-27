Тело младенца нашли на базе торговой компании на Чукотке

Следственные органы и прокуратура проводят проверку после обнаружения тела новорожденной девочки на территории базы торговой компании в поселке Эгвекинот на Чукотке.

Труп младенца нашла сотрудница АО «Чукотская торговая компания», когда утром направлялась на работу, сообщили в региональной прокуратуре. Там уточнили, что тело находилось на обочине внутренней дороги базы, в 50 метрах от производственных объектов, передает РИА «Новости». Территория базы огорожена.

Следователи начали процессуальную проверку по данному факту. Опрошены работники компании, назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства инцидента устанавливаются при координирующей роли прокуратуры.

Напомним, накануне в Рязани обнаружили мертвого младенца во время сортировки мусора на мусороперерабатывающем предприятии. СКР проводит проверку.

Анадырь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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