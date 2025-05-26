В Рязани обнаружили труп младенца на мусороперерабатывающем заводе

В Рязани обнаружили мертвого младенца во время сортировки мусора. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Труп ребенка обнаружили на территории мусороперерабатывающего предприятия на транспортерной ленте. Возраст погибшего не уточняется.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Рязань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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