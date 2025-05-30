Власти Приморья раскрыли причину загадочных взрывов во Владивостоке

Взрывы в бухте Десантная во Владивостоке произошли из-за воспламенения в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона. Там отметили, что административные здания не повреждены, жертв нет.

Ранее сообщалось, что в районе бухты Десантная раной утром 30 мая прогремели два взрыва. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента был оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично перекрыли. Антеррористическая комиссия на тот момент не сообщала подробности случившегося.

«В настоящее время угроза полностью нейтрализована», – подчеркнули в краевом правительстве.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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