На Сахалине отстрелили медведя, убившего двух человек

Охотоведы отстрелили медведя, убившего двух мужчин в Южно-Сахалинске. Об этом сообщило Агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

«Сегодня утром оперативная группа агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области изъяла медведя, совершившего вчера нападение на человека в районе «Трех оленей» у Корсаковской трассы. Хищника обнаружили на том же месте, где и случилась трагедия», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас специалисты проводят экспертизу – будет установлен пол, возраст особи. Также вскрытие покажет, есть ли в желудке животного останки человека.

Ранее сообщалось, что медведь напал на четырех мужчин у скульптуры «Три оленя» на окраине Южно-Сахалинска. Хищник убил двоих на месте. Еще двое мужчин пострадали и были доставлены в больницу, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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