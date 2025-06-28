В Приморье упал легкомоторный самолет – пилот погиб

Легкомоторный самолет ЗЛИН-142В потерпел крушение в Приморском крае. Пилот погиб. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, самолет упал в районе аэродрома государственной авиации Новонежино в субботу в 9:45 по местному времени. На борту воздушного судна находился один человек – 56-летний пилот, он не выжил.

«По предварительной информации, собственник данного летательного аппарата передал его погибшему для отработки навыков пилотирования», – уточнили в прокуратуре.

Дальневосточная транспортная прокуратура в связи с авиакатастрофой проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура контролирует ход расследования.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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