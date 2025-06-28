В МЧС уточнили подробности о крушении самолета в Подмосковье

По уточненным данным спасателей, под Коломной в Подмосковье разбился легкомоторный самолет ЯК-18Т. Об этом информирует региональное управление МЧС. Ранее сообщалось, что в Подмосковье упал легкомоторный самолет Як-52. В авиакатастрофе погибли четыре человека. На земле разрушений нет.

По данным ведомства, сообщение о крушении самолета в деревне Паново поступило в 13:38 мск. Воздушное судно упало в поле и загорелось. Возгорание на месте авиакатастрофы на площади 5 «квадратов» ликвидировали в 14:10.

По предварительной информации, причиной крушения самолета стал отказ двигателя, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На место авиакатастрофы выехали следователи, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ. «Следователями и следователями-криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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