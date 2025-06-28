российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 июня 2025, 15:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В МЧС уточнили подробности о крушении самолета в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

По уточненным данным спасателей, под Коломной в Подмосковье разбился легкомоторный самолет ЯК-18Т. Об этом информирует региональное управление МЧС. Ранее сообщалось, что в Подмосковье упал легкомоторный самолет Як-52. В авиакатастрофе погибли четыре человека. На земле разрушений нет.

По данным ведомства, сообщение о крушении самолета в деревне Паново поступило в 13:38 мск. Воздушное судно упало в поле и загорелось. Возгорание на месте авиакатастрофы на площади 5 «квадратов» ликвидировали в 14:10.

По предварительной информации, причиной крушения самолета стал отказ двигателя, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На место авиакатастрофы выехали следователи, сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ. «Следователями и следователями-криминалистами организован осмотр места крушения, устанавливаются все причины и условия произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Ссылки по теме

В Приморье упал легкомоторный самолет – пилот погиб

Метки / Подмосковье

Четыре человека погибли в результате крушения самолета в Подмосковье / SHOT: экс-замглавы Химок Минаев покинул Россию после обвинений в коррупции / Мособлдума поддержала ограничения продажи алкоголя / В Подмосковье мать задушила свою 5-летнюю дочь и утопила / Жителям Подмосковья пообещали богатый грибной сезон в июне / Над Подмосковьем сбиты 42 БПЛА, повреждены три жилых дома / В Подмосковье из-за непогоды без света остаются 10 городских округов / В Подмосковье обещают восстановить электричество после снегопада до конца дня

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье,