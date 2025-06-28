Четыре человека погибли в результате крушения самолета в Подмосковье

Легкомоторный самолет упал в Подмосковье. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, Як-52 разбился недалеко от Коломны. Самолет упал в поле, передает РИА «Новости». После падения он загорелся.

Авиакатастрофа произошла в районе деревни Паново, уточняют тг-каналы SHOT и Baza. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета ЗЛИН-142В в Приморском крае. Пилот погиб.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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