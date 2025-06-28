Вылетел без разрешения: дело возбуждено после крушения самолета в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с крушением легкомоторного самолета Як-18Т в Подмосковье, в результате которого погибли четыре человека.

Авиакатастрофу расследуют по статье о нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст.263 УК РФ). Об этом сообщает Западное межрегиональное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным ведомства, крушение произошло при выполнении пилотом фигуры высшего пилотажа «Бочка». Самолет вылетел с аэродрома Северка в Коломенском районе без согласования.

ЯК-18Т разбился сегодня днем недалеко от деревни Паново под Коломной. Самолет упал в поле и загорелся. «На борту предварительно находилось четыре человека. В результате крушения никто не выжил», – сообщили в СКР.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что причиной катастрофы, предварительно, стал отказ двигателя.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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