На Камчатке впервые за 500 лет извергается вулкан Крашенинникова

В Камчатском крае извергается вулкан Крашенинникова. По предположению исследователей, с последнего извержения прошло не менее 500 лет.

В данный момент вулкан выбрасывает пепел на высоту до 5-6 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Тихого океана.

Отмечается, что на пути пеплового облака населенных пунктов нет. Местные власти рекомендуют не посещать гору во время извержения.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Извержение вулкана Крашенинникова началось спустя четыре дня после мощного землетрясения магнитудой 8,4 балла. Ученые назвали произошедшее событием планетарного масштаба. Волны цунами, спровоцированные подземными толчками на Камчатке, дошли до США, Японии и большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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