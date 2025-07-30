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Среда, 30 июля 2025, 07:08 мск

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На Камчатке произошло мощное землетрясение на 8,4 балла

На Камчатке произошло землетрясение силой 8,4 балла. Эпицентр его залегал в 143 км от Петропавловска-Камчатского. Ученые назвали сейсмологическое событие уникальным – сообщили в филиале института геофизики РАН.

Очевидцы рассказывают, что толчки начали ощущаться в 11.30 по местному времени, люди в панике выбегали из шатающихся зданий, земля по ногами ходила ходуном.
По предварительным данным, человеческих жертв после землетрясения нет. Правительство Камчатки открыло оперативный штат и горячую линию – информация о последствиях сейсмособытия собирается и обрабатывается. Рабочий день в госучреждениях закончен досрочно.

По островам Курильской гряды объявлена угроза цунами. Первая волна уже обрушилась на Северо-Курильск. Угроза волны до трех метров также объявлена в Японии, на Корейском полуострове и в США – для Аляски, Гавайских островов и Калифорнии.

Камчатка, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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