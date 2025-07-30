На Камчатке и Сахалине отменили угрозу цунами

На Дальнем Востоке снята угроза цунами, об этом сообщают МЧС России и местные чрезвычайные ведомства. В частности отменена тревога на Камчатке и в Северо-Курильском округе Сахалинской области.

Напомним, сегодня в Тихом океане вблизи Камчатки произошло землетрясение, которое было признано самым сильным с 1952 года. Магнитуда составила около 8.7. После чего была объявлена угроза цунами.

Несмотря на отмену угрозы цунами, ситуация по землетрясениям пока остается нестабильной – возможны афтершоки, предупреждают сейсмологи.

Петропавловск-Камчатский, Елена Сычева

© 2025, РИА «Новый День»

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