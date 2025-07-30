Режим ЧС объявлен на Северных Курилах после сильного землетрясения и цунами

В Северо-Курильском районе Сахалинской области, где сегодня произошло мощное землетрясение и обрушились три волны цунами, объявлен режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, в Северо-Курильском районе на возвышенные места эвакуировали 2,4 тыс. жителей. «Серьезных разрушений и пострадавших нет», – отметили в областном правительстве. Магнитуда землетрясения в единственном населенном пункте района – городе Северо-Курильске на острове Парамушир – составила 7,9. Город был частично подтоплен после удара подземной стихии и последовавшим за ним цунами. На островах Парамушир и Шумшу сохраняется угроза цунами.

«Сейчас задача номер один – обеспечить безопасность людей. Все они находятся в безопасном месте – на возвышенности, куда не может дойти большая волна. В район направлены ответственные специалисты областных министерств для оценки ущерба. Все необходимые материалы, техника и оборудование будут доставлены в район», – заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Мэр Северо-Курильска Александр Овсянников в свою очередь сообщил, что первая волна цунами прошла без разрушений. По его словам, «заплеск первой волны цунами был примерно на 200 метров». «Затем было еще две волны, третья более мощная. Суда повытаскивало в пролив. Повредило инфраструктуру порта», – рассказал градоначальник (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, никто не пострадал, так как все вовремя покинули цунамиопасную территорию. «Мы сразу объявили тревогу. Всех людей с территории порта и из города эвакуировали. Времени было достаточно. Все дисциплинированно поднялись на возвышенность и смотрели оттуда, как идет волна», – рассказал Овсянников.

По данным МЧС России, волной цунами местами затоплены порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». В жилых домах Северо-Курильска повреждены кирпичные печные трубы, возможны повреждения инженерных сетей. По словам мэра, во время землетрясения «очень много разбито по квартирам мебели, посуды и все остальное, серьезных разрушений в городе нет».

Добавим, в городе отключили подачу электроэнергии, чтобы исключить угрозу коротких замыканий и пожаров. Дизельная станция, по информации властей, работает в штатном режиме.

«В ближайшее время будет оценен ущерб и проведены все необходимые работы для восстановления домов, социальных и коммунальных объектов», – говорится в сообщении регионального правительства.

В Тихом океане вблизи Камчатки сегодня произошло сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам составила 8.7, сообщил Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Угроза цунами была объявлена как на Камчатке, так и по всем Курилам. Волны цунами высотой до 3-4 метров обрушились на побережье Камчатки и Курилы. После основного землетрясения произошло еще 30 ощутимых с интенсивностью 2-5 баллов. Сильные афтершоки магнитудой до 7,5, по прогнозам сейсмологов, будут продолжаться не менее месяца.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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