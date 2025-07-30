После землетрясения на Камчатке несколько человек обратились за медпомощью

После землетрясения на Камчатке несколько человек обратились за медпомощью.

Как сообщил ТАСС министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников, состояние всех пациентов удовлетворительное.

«Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта. Все пациенты [находятся] в удовлетворительном состоянии. Тяжелых травм в настоящий момент не зафиксировано», – сказал министр.

Петропавловск-Камчатский, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube