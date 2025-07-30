После землетрясения на Камчатке несколько человек обратились за медпомощью.
Как сообщил ТАСС министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников, состояние всех пациентов удовлетворительное.
«Что касается пострадавших во время сейсмособытия, такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта. Все пациенты [находятся] в удовлетворительном состоянии. Тяжелых травм в настоящий момент не зафиксировано», – сказал министр.
Петропавловск-Камчатский, Елена Васильева
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