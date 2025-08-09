Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 11,5 км

На вулкане Ключевской на Камчатке произошел выброс пепла на высоту 11,5 километра. Региональный главк МЧС предупредил, что в поселке Усть-Камчатск возможно выпадение вулканического пепла.

Вулкан Ключевской, на котором началось извержение после мощного землетрясения на полуострове 30 июля, практически ежедневно выбрасывает пепел, по его склонам течет лава.

Накануне выбросы накрыли поселки Усть-Камчатск и Ключи. Власти приступили к уборке населенных пунктов, а местным жителям начали бесплатно выдавать средства защиты дыхательных путей.

Вулкану Ключевской присвоен «красный» код авиационной опасности.

