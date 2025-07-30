На Камчатке после землетрясения началось извержение вулкана Ключевская Сопка

На Камчатке произошло извержение вулкана Ключевская Сопка после мощного землетрясения, магнитуда которого, по уточненным данным, составила 8,8. Об этом сообщается в телеграм-канале Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

«Прямо сейчас, извержение Ключевского», – говорится в публикации, к которой прикреплено фото с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН «Киришева».

При извержении вулкана произошел сход раскаленной лавы по западному склону. Наблюдаются мощное свечение над вулканом и взрывы, отмечают специалисты.

Ключевская Сопка – действующий стратовулкан на востоке Камчатского полуострова. Он является самым высоким активным вулканом в Евразии, его высота составляет около 4800 метров.

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили, что за последние сутки в районе Ключевского зафиксировано более 200 подземных толчков, что указывает на нарастающую активность очага магмы и высокую вероятность извержения с выходом лавы на поверхность в ближайшие дни.

Напомним, губернатор Камчатки Владимир Солодов назвал сегодняшнее землетрясение вблизи полуострова сильнейшим за весь период наблюдений. На прибрежную зону города Северо-Курильска Сахалинской области после землетрясения обрушились четыре волны цунами.

Как сообщал «Новый День», сильных разрушений на Камчатке не зафиксировано, пострадавших с тяжелыми травмами – тоже. Сейчас специалисты обследуют здания, в первую очередь проверяют жилой фонд. Все выявленные повреждения пока носят косметический характер. Обследование всех домов в регионе завершат в течение недели.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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