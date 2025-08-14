Во Владивостоке трое рабочих погибли и двое пострадали после падения с ТЭЦ-2

Во Владивостоке после падения с высоты на ТЭЦ-2 погибли три человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

«14 августа на территории Владивостокской ТЭЦ-2 при проведении ремонтных работ на высоте сотрудники подрядной организации сорвались вниз. По предварительной информации, трое мужчин погибли, двоим оказывается медицинская помощь», – сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По факту гибели работников возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям или же бездействию должностных лиц, ответственных за проведение ремонтных работ.

Владивосток, Наталья Петрова

