У берегов Камчатки произошло сильнейшее за сутки землетрясение

В Тихом океане около берегов Камчатского края зафиксировано самое сильное за сутки землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.

Согласно расчетам сейсмологов, очаг землетрясения располагался на глубине почти 46 километров в 205 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Землетрясение стало самым мощным за минувшие сутки, следует из данных ученых.

Афтершоки – повторные подземные толчки – фиксируются на Камчатке ежедневно после мощного июльского землетрясения.

Петропавловск-Камчатский, Анастасия Смирнова

