Сбились с маршрута из-за тумана: найдены пропавшие на Курилах туристы

Спасатели обнаружили группу из десяти туристов, потерявшихся при восхождении на вулкан Баранского на острове Итуруп в Сахалинской области. Вертолет МЧС доставил их в Курильск. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в своем телеграм-канале. Ранее на поиски путешественников был направлен вертолет Ми-8.

По словам Истомина, для туристов организовано горячее питание, оказана медицинская помощь. Медики оценивают состояние туристов как удовлетворительное. Администрация связалась с туроператором для дальнейшего сопровождения тургруппы.

Глава округа опубликовал видео с путешественниками. На кадрах гид по имени Валерий рассказывает, что группа сбилась с маршрута из-за сильного тумана и ошибочно направилась к Тихому океану. Несколько дней туристы шли под сильным дождем. По словам мужчины, сигнальный костер они не смогли развести из-за сырости.

Туристы отправились в поход, не зарегистрировав свой маршрут в МЧС, и заблудилась. Для поисков были привлечены спасатели, сотрудники полиции и представители администрации, а также военные из гарнизонов Горное и Горячие Ключи. Поисковая операция осложнялась густым туманом.

Курильск, Наталья Петрова

