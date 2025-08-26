На Сахалине в лесу пропали четыре человека

На Сахалине проводится поисково-спасательная операция. Четыре человека ушли в лес собирать дикоросы и пропали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Спасатели совместно с сотрудниками других ведомств и добровольцами обследуют окрестности в районе горы Вайда в поисках четырех человек», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Пропавшие ушли в лес собирать дикоросы 23 августа. В поисках участвуют более 20 человек и шесть единиц техники, в том числе кинологический расчет и беспилотники. Поисковые работы осложнены низкой облачностью и густым туманом.

Днем ранее сотрудники МЧС спасли группу туристов, которая потерялась во время восхождения на вулкан Баранского на острове Итуруп в Сахалинской области.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

