На Камчатку надвигается разрушительный ураган

На Камчатку идет разрушительный ураган с порывами ветра до 47 м/с, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Самая не просто сложная – опаснейшая погода сейчас на востоке страны: на Камчатке, Сахалине и Курильских островах», – цитирует специалиста РИА «Новости».

По словам Вильфанда, в ночь на четверг, 28 августа, на Сахалинскую область вновь обрушится сильный дождь и ветер со скоростью до 30 метров в секунду. Во второй половине ночи на Курилах тоже прогнозируется ураган со скоростью ветра 33-35 м/с, добавил он. На Камчатке восточный ветер будет дуть с порывами до 45-47 м/с. Синоптик отметил, что опасная погода ожидается в Усть-Большерецком и Елизовском районах Камчатского края.

Ранее сообщалось, что на Сахалин обрушились мощные ливни и спровоцировали сильный паводок на реке Казачка. Под воду уходят жилые дома и дороги. В Невельском районе введен режим ЧС. Спасатели эвакуируют жителей.

