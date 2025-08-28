На Сахалине нашли четверых заблудившихся в лесу жителей

На Сахалине спасатели нашли четверых жителей, которые блуждали по лесу в течение пяти дней. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Четверо жителей Сахалина, в том числе 15-летний подросток, обнаружены в районе реки Гульки. Они заблудились при сборе дикоросов», – говорится в сообщении.

В поисках участвовали 25 спасателей и шесть единиц техники. К спасательной операции подключили вертолет Ми-8 МЧС России.

В настоящее время спасенные в безопасности, их выводят из леса.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

