На Сахалине нашли четверых заблудившихся в лесу жителей

На Сахалине спасатели нашли четверых жителей, которые блуждали по лесу в течение пяти дней. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«Четверо жителей Сахалина, в том числе 15-летний подросток, обнаружены в районе реки Гульки. Они заблудились при сборе дикоросов», – говорится в сообщении.
В поисках участвовали 25 спасателей и шесть единиц техники. К спасательной операции подключили вертолет Ми-8 МЧС России.
В настоящее время спасенные в безопасности, их выводят из леса.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
