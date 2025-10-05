СК возбудил дело после гибели двух человек на вулкане Вилючинский

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух альпинистов на камчатском вулкане Вилючинский. Третью пострадавшую эвакуировали спасатели.

Ранее сообщалось, что группа альпинистов сорвалась с крутого склона при восхождении на Вилючинскую сопку. Три человека пострадали. На помощь выдвинулись спасатели на вертолете, однако из-за плохой погоды часть пути пришлось преодолеть пешком.

В ГУ МЧС по Камчатскому краю сообщили, что один из трех туристов, получивших травмы, погиб. Еще одна девушка была в тяжелом состоянии, впоследствии она скончалась. Третью пострадавшую спустили с вулкана и госпитализировали.

«Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана (ч. 3 ст. 109 УК РФ)», – говорится в телеграм-канале ведомства.

