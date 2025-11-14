На Камчатке из-за вулкана Крашенинникова объявили опасность для авиации

На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Пепловый выброс достиг высоты в 3,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла растянулся на десять километров и движется в северо-восточном направлении.

Активность вулкана представляет опасность для авиаперелетов, введен «оранжевый» код авиационной опасности.

Ранее сейсмологи спрогнозировали на Камчатке землетрясения магнитудой до 10 баллов. В районы с высокими рисками мощных сейсмособытий входят города Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube