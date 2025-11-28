В Приморье неизвестные расправились со стадом баранов

В Приморье неизвестные расстреляли и зарезали стадо баранов. Предполагалось, что животных убил амурский тигр. Но эту версию опровергли после вскрытия.

Мертвых баранов обнаружили в загоне для скота между Виневитино и Нежино. Туши животных отправили на экспертизу, сообщили в министерстве природы Приморского края.

«Смерть трех особей наступила в результате огнестрельных ранений, у двух баранов обнаружены колотые раны, нанесенные с использованием острого предмета. Еще у двух животных механических повреждений на теле не обнаружено, но внутренние органы были удалены владельцем до проведения исследования, поэтому причины смерти установить не удалось», – сообщили в ведомстве.

Таким образом, версия о том, что причиной гибели животных стало нападение амурского тигра, не подтвердилась. Материалы по этому делу переданы в правоохранительные органы.

Ранее в Бурятии неизвестные хищники растерзали девять овец. До выяснения обстоятельств произошедшего школьников, проживающих в ближайшем селе, перевели на дистанционное обучение.

Владивосток, Зоя Осколкова

