На Сахалине эвакуируют моряков с севшего на мель китайского судна

На Сахалине эвакуируют моряков с китайского судна, севшего на мель в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Китайский балкер An Yang 2 направлялся из Цзянъиня в Невельск, когда его выбросило на мель сильным течением. Судно, загруженное углем, мазутом и моторным маслом, получило пробоину корпуса. Разлив нефтепродуктов удалось предотвратить. На борту находятся 20 членов экипажа.

У моряков был запас воды и еды, но из-за аварии судно осталось без электроснабжения. Команда сотрудников сахалинского филиала Морской спасательной службы выдвинулась из Корсакова в Невельск, чтобы эвакуировать экипаж. В операции будут задействованы три единицы техники.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

