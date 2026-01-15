На Камчатке мужчина погиб из-за упавшего с крыши снега

В Петропавловске-Камчатском местный житель погиб из-за снега, упавшего на него с крыши. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«На 60-летнего мужчину с крыши двухэтажного жилого дома по улице Советской в городе Петропавловске-Камчатском сошла снежная масса», – говорится в сообщении ведомства. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ, ч. 2, п. «в» («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

На днях на Камчатку обрушилась снежная буря. Высота сугробов достигает второго этажа, многие дороги заблокированы, а школьников перевели на дистанционное обучение.

