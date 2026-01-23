В Приморье арестован водитель грузовика, врезавшегося в туристический автобус

В Приморском крае суд арестовал водителя грузовика, который днем ранее столкнулся с туристическим автобусом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток», – сказано в сообщении.

Прокуратура Приморского края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о смертельном ДТП.

Авария произошла в Хасанском районе на 56-м километре автодороги Раздольное – Хасан. В автобус, в котором находились 14 человек, после заноса на встречку врезался пустой автовоз, которым управлял 38-летний гражданин Китая. В результате ДТП погибли водитель и две пассажиров. Еще восемь пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Трое пострадавших остаются в больнице.

По факту аварии возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube