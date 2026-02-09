На Дальнем Востоке сошли с рельсов десять вагонов с углем

В Хабаровском крае произошла авария на железной дороге, с рельсов сошли вагоны с углем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

ЧП произошло между станциями Высокогорная и Советская Гавань, с рельсов сошли 10 вагонов грузового состава. «Восемь вагонов опрокинулись», – сообщил собеседник агентства.

О пострадавших и причинах аварии не сообщается.

На прошлой неделе в Тамбовской области с рельсов сошли цистерны с бензином с последующим возгоранием. В результате восемь пассажирских поездов следовали с задержкой.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube