российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 февраля 2026, 19:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись

В Тамбовской области произошло крупное ЧП на железнодорожной станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Как сообщила пресс-служба РЖД, в 15:34 мск с рельсов сошли цистерны с бензином с последующим возгоранием.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На место направлены пожарные и восстановительные поезда. Движение поездов через станцию приостановлено», – говорится в телеграм-канале РЖД.

Telegram: видео

В настоящее время задерживаются пассажирские поезда:

№3 Кисловодск – Москва

№27 Симферополь – Москва

№35 Адлер – Санкт-Петербург

№37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород

№101 Адлер – Москва

№139 Кисловодск – Архангельск

№266 Москва – Новороссийск

№739 Воронеж – Москва

Железнодорожники решают вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту.

Тамбов, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,