В Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись

В Тамбовской области произошло крупное ЧП на железнодорожной станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Как сообщила пресс-служба РЖД, в 15:34 мск с рельсов сошли цистерны с бензином с последующим возгоранием.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На место направлены пожарные и восстановительные поезда. Движение поездов через станцию приостановлено», – говорится в телеграм-канале РЖД.

В настоящее время задерживаются пассажирские поезда:

№3 Кисловодск – Москва

№27 Симферополь – Москва

№35 Адлер – Санкт-Петербург

№37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород

№101 Адлер – Москва

№139 Кисловодск – Архангельск

№266 Москва – Новороссийск

№739 Воронеж – Москва

Железнодорожники решают вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту.

Тамбов, Анастасия Смирнова

