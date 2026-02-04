В Тамбовской области сошли с рельсов цистерны с бензином и загорелись

В Тамбовской области произошло крупное ЧП на железнодорожной станции Кочетовка-2 в Тамбовской области. Как сообщила пресс-служба РЖД, в 15:34 мск с рельсов сошли цистерны с бензином с последующим возгоранием.
«По предварительной информации, пострадавших нет. На место направлены пожарные и восстановительные поезда. Движение поездов через станцию приостановлено», – говорится в телеграм-канале РЖД.
В настоящее время задерживаются пассажирские поезда:
№3 Кисловодск – Москва
№27 Симферополь – Москва
№35 Адлер – Санкт-Петербург
№37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород
№101 Адлер – Москва
№139 Кисловодск – Архангельск
№266 Москва – Новороссийск
№739 Воронеж – Москва
Железнодорожники решают вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту.
Тамбов, Анастасия Смирнова
© 2026, РИА «Новый День»