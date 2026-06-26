В Приморском крае произошло ощущаемое землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло в Тернейском округе Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, подземные толчки зафиксированы в пятницу утром в 160 километрах севернее села Усть-Соболевки Тернейского округа на глубине 30 километров.

Землетрясение ощущалось в населенных пунктах Усть-Соболевка, Максимовка и Светлая силой до 3,4 балла. Отмечается, что разрушения зданий и нарушения работы систем жизнеобеспечения не выявлено.

Тем временем очередной удар подземной стихии зафиксирован в Японии. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в префектуре Тиба, информирует главное метеорологическое управление Японии. Очаг залегал на глубине 50 километров. Слабые толчки ощущались также в Токио. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Накануне в Японии произошло мощное землетрясение силой 7,2 балла. Подземные толчки зафиксировали в префектуре Аомори. Сообщалось о шести пострадавших.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube