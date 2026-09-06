Курение вейпа привело к тотальному поражению легких у 21-летнего жителя Владивостока

Приморские медики спасли 21-летнего молодого человека, поступившего в больницу с почти полным поражением легких от курения вейпа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Во Владивостоке в пульмонологическое отделение городской больницы №1 поступил парень с лихорадкой, дыхательной недостаточностью и практически тотальным поражением легких. Врачи поставили диагноз – вейп-ассоциированное поражение легких.

Вовремя поставленный диагноз и правильно назначенное лечение помогли избежать подключения пациента к аппарату ИВЛ. Теперь молодого человека ждут месяцы терапии системными стероидами. Восстановится ли полностью легочная ткань, пока неизвестно, отметили в минздраве.

«Многие считают, что заменив обычные сигареты на вейпы, они обезопасили себя. Опасное заблуждение», – предупредила завотделением пульмонологии горбольницы №1 Елена Самойленко. По ее словам, симптомы вейп-ассоциированного поражения легких похожи на пневмонию, однако антибиотики не помогают. «Пациенты скрывают свою привычку, и правильный диагноз ставится поздно. Итог – реанимация и ИВЛ», – отметила медик.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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