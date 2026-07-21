Пар без вреда – опасная иллюзия: вся правда о вейпах от кардиолога Пироговского Университета

Вокруг вейпов сложился опасный миф об их безопасности. Однако исследования показывают, что вейпы не являются безопасной альтернативой для сердца и сосудов, хотя профиль риска отличается от обычных сигарет. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Эльвира Хачирова.

Даже одна сессия парения вызывает измеримые изменения, схожие с курением обычных сигарет. Никотин (присутствующий в подавляющем большинстве жидкостей) вызывает выброс адреналина, что приводит к увеличению частоты сердечных сокращений в среднем на 5-10 ударов в минуту, а систолическое давление подскакивает на 5-10 мм рт. ст. Долгосрочно это создает хроническую нагрузку на сердечную мышцу.

Исследование, опубликованное в престижном европейском журнале, показало, что через 30 минут после парения жесткость аорты (ключевой показатель здоровья сосудов) увеличивается так же, как и после выкуривания обычной сигареты. Причем эффект наблюдался даже на безникотиновых жидкостях, что говорит о вреде самих ароматизаторов и растворителей (пропиленгликоля и глицерина) при нагревании.

Поскольку вейпы массово используются всего 10-15 лет, данных за 30-40 лет пока нет, но тревожные сигналы уже накопились. Так анализ данных почти 450 000 участников (American Heart Association, 2019) выявил, что у вейперов риск инфаркта был на 34% выше, чем у некурящих. Если человек парил и продолжал курить обычные сигареты (двойное потребление), риск возрастал в пять раз. Позже в исследовании нашли методологическую ошибку (часть инфарктов могла случиться до того, как люди начали парить). После перепроверки данных связь уменьшилась, но взаимосвязь точно определена, особенно для молодых пользователей.

Кроме того, метаанализ 2023 года подтвердил, что исключительное парение (без обычных сигарет) повышает шансы развития ишемии на 20-40% по сравнению с некурящими.

Исследования на животных показывают, что под воздействием аэрозоля вейпа в сердечной мышце замедляется проведение электрических импульсов. У грызунов часто развивались брадикардия и блокады сердца. У людей это коррелирует с повышенным риском фибрилляции предсердий.

Многие считают, что вреден только никотин. Это не так. Помимо никотина опасность представляют ароматизаторы, которые содержатся в вейпах. Коричный альдегид оказался самым токсичным для клеток. Диацетил и 2,3-пентандион (маслянистые/сливочные вкусы) вызывают «попкорновую болезнь» легких, а также усиливают образование атеросклеротических бляшек за счет повреждения макрофагов.

В исследовании 2021 года у мышей, подвергшихся воздействию пара, образование тромбов происходило значительно быстрее, чем в контрольной группе. У человека это означает повышенный риск тромбозов, инфарктов и инсультов.

Практика показывает, что только 5-10% курильщиков полностью переходят на вейпы. Большинство начинает парить там, где нельзя курить, продолжая курить обычные сигареты. Это самый опасный сценарий для сердца – в этом случае риски суммируются и даже умножаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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