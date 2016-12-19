Центробанк отобрал лицензии у четырех банков / ... из-за недостатка резервов и за сомнительные операции

Публикации за 19.12.16

Центробанк России с 19 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у четырех банков – «Вологдабанка», московского «Миръ», краснодарского Идея банка и нижегородского Форус банка. Об этом сообщается на сайте регулятора. Все четыре кредитные организации, входящие в третью и четвертую сотни российских банков по размерам активов, участвуют в системе страхования вкладов, и поэтому их вкладчикам будут выплачены страховки. Наказанные банки не исполняли банковское законодательство и нормативные акты Банка России, пояснили в ЦБ.

В Центробанке сообщили, что Вологдабанк проводил высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. Кроме того, финансовая организация отражала в учете фактически отсутствующие активы и представляла в ЦБ отчетность, скрывающую реальное финансовое положение банка. Банк полностью утратил собственные средства (капитал) после того, как выполнил требование регулятора о формировании резервов, адекватных принятым рискам. Согласно данным отчетности, по величине активов «Вологдабанк» на 1 декабря 2016 года занимал 429 место в банковской системе страны.

Столичный банк «Миръ», занимающий 381 место в отечественной банковской системе, поплатился лицензией за размещение денежных средств в низкокачественные активы без создания адекватных принятым рискам резервов. Кроме того, банк попался на проведении сомнительных транзитных операций. Топ-менеджмент и владельцы кредитной организации не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации ее деятельности.

Идея-банк, помимо игнорирования требования о создании адекватных принятым рискам резервов, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного представления информации в уполномоченный орган. При этом деятельность банка была ориентирована на проведение сомнительных операций, отметили в Банке России. Согласно данным отчетности, по величине активов финансовая организация на 1 декабря занимала 264 место в банковской системе России.

Форус банк, пояснили в ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, банк утратил значительную часть собственных средств (капитала). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 декабря занимал 374 место в банковской системе страны.

Все вышеперечисленные банки входят в систему страхования вкладов. Согласно законодательству, их вкладчикам, в том числе индивидуальные предпринимателям, будут выплачены страховые возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 14 дней со дня наступления страхового случая. О конкретной дате начала выплат страховок АСВ сообщит после того, как будут отобраны банки-агенты для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам, отмечается в сообщении госкорпорации.

Москва, Наталья Петрова

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